Вице-премьер назвал молдавскими резервами осевшие на Украине объемы газа

Газ, осевший на Украине, является резервами Молдавии и будет оплачен. Об этом в среду, 23 ноября, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну, комментируя заявление «Газпрома» об «оседании» на Украине транзитного газа из РФ для страны.

«Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объемы газа будут полностью оплачены Кишиневом.

«Для ясности, весь газ, поставляемый в Молдову, попадает в нашу страну. Весь газ, поставляемый на правый берег, оплачивается и будет оплачиваться нами. — подчеркнул Спыну.

Он добавил, что Молдавия хранит часть резервного газа в Румынии. В газовых хранилищах находятся более 200 млн куб. м газа, подчеркнул молдавский вице-премьер, отмечает «Газета.Ru».

22 ноября «Газпром» заявил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки по контракту молдавским потребителям. В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

Отмечалось, что днем ранее «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь.

В начале октября в «Газпроме» заявили, что оставляют за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае очередного нарушения обязательств Кишинева по оплате.

25 октября в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.