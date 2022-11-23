Реклама
Прямой эфир
Мир
Читатели Die Welt осудили нежелание Зеленского идти на переговоры с Россией
Мир
Страны ОДКБ согласовали проект решения о мерах помощи Армении
Авто
Электрогрузовик Wolf FC 25 сертифицировали для рынка РФ
Мир
СБУ заявила об обнаружении в помещениях УПЦ «пророссийской литературы»
Мир
В Китае вспыхнули протесты на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone
Происшествия
Открытое горение ликвидировали в здании резиденции посла Алжира в центре Москвы
Пресс-релизы
Объявлен шорт-лист номинантов Russian Creative Awards – 2022
Авто
Mazda планирует до 2030 года перейти на выпуск электрических авто
Авто
Автозавод «Москвич» возобновил работу
Мир
Минобороны Турции заявило о нейтрализации 254 террористов в Сирии и Ираке
Пресс-релизы
Финал Школьной лиги по киберспорту пройдет 11–12 декабря
Политика
В Крыму назвали неадекватным решение Киева захватить полуостров
Сюжет:

Вице-премьер назвал молдавскими резервами осевшие на Украине объемы газа

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газ, осевший на Украине, является резервами Молдавии и будет оплачен. Об этом в среду, 23 ноября, заявил вице-премьер республики Андрей Спыну, комментируя заявление «Газпрома» об «оседании» на Украине транзитного газа из РФ для страны.

Топливный спор: чем грозят перестановки в правительстве Молдавии
Новый министр экономики прощается с «Газпромом», пока народ запасает дрова

«Те объемы газа, которые «Газпром» называет оставшимися в Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах в Украине», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он отметил, что объемы газа будут полностью оплачены Кишиневом.

«Для ясности, весь газ, поставляемый в Молдову, попадает в нашу страну. Весь газ, поставляемый на правый берег, оплачивается и будет оплачиваться нами. — подчеркнул Спыну.

Он добавил, что Молдавия хранит часть резервного газа в Румынии. В газовых хранилищах находятся более 200 млн куб. м газа, подчеркнул молдавский вице-премьер, отмечает «Газета.Ru».

22 ноября «Газпром» заявил, что фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки по контракту молдавским потребителям. В компании предупредили, что в случае сохранения транзитного дисбаланса через Украину для молдавских потребителей подача газа будет сокращена с 28 ноября.

Отмечалось, что днем ранее «Молдовагаз» оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь.

В начале октября в «Газпроме» заявили, что оставляют за собой право на полное прекращение поставок газа в Молдавию в случае очередного нарушения обязательств Кишинева по оплате.

25 октября в Молдавии объявили о введении режима экономии электроэнергии. Администраторы общественных объектов теперь должны сократить внутреннее освещение зданий не менее чем на 30%, отключить витрины и любое другое декоративное освещение, а также приостановить работу почти всех эскалаторов с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022