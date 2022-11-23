Ветеран ЦРУ раскритиковал сложившийся в США ущербный дискурс по Украине

За время украинского кризиса в США сложился опасный дискурс, способный затянуть боевые действия, и только его корректировка со стороны Вашингтона может снизить риск эскалации конфликта. Об этом 22 ноября заявил обозреватель журнала The National Interest, ветеран ЦРУ Пол Пиллар.

Автор статьи выделил основные спорные, по его мнению, тезисы, которые используют США в отношении Украины, назвав их ущербными. Первой проблемой он считает путаницу между краткосрочными и долгосрочными действиями. Вашингтон реагирует на сиюминутные изменения, из-за этого принимая поспешные решения с серьезными последствиями.

«Пример этой проблемы — печальная история открытого письма 30 прогрессивных членов конгресса, призывающих к переговорам о прекращении конфликта. Письмо собрало большую часть подписей летом, но не было опубликовано до октября. Оно быстро вызвало негативную реакцию, в том числе со стороны некоторых законодателей, которые подписали его ранее, но затем заявили, что больше не будут его поддерживать после того, как оно будет опубликовано», — напомнил Пиллар.

Кроме того, эксперт осудил попытки американских ведущих СМИ и политиков оценивать конфликт на Украине слишком категорично: строго за или против поддержки киевского режима.

Также Пиллар считает, что власти США совершают ошибку, полностью отвергая и не уважая интересы России в украинском вопросе. По его мнению, этот подход приведет только к отсутствию переговоров и бесконечному конфликту.

«Откладывая переговоры в надежде на военные успехи, вы не только совершаете ошибку, предполагая, что прошлые результаты будут учтены в будущем. В этом случае также не учитывается, что противник имеет не меньший голос в вопросе о том, когда и при каких условиях следует начинать переговоры», — подчеркнул автор.

15 ноября американский генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог заявил о незаинтересованности Вашингтона в победе Украины. Келлог также уверен, что наступление зимы даст российским военным преимущество, так как это позволит им перегруппироваться.

В тот же день конгрессмен от Республиканской партии Томас Мэсси заявил, что США должны немедленно сократить военную и экономическую помощь Украине. Он также призвал начать расследование по расходованию Киевом уже отправленных американской стороной средств.

Ранее, 11 ноября, бывшая помощница сенатора от американского штата Юта Майка Ли Кэтрин Томпсон отметила, что власти США должны сократить объемы помощи, предоставляемой Украине, и направить ресурсы на потребности граждан страны.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о том, что страна намерена продолжать оказывать военную поддержку Украине, в том числе поставками систем противовоздушной обороны (ПВО). Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в свою очередь заявила о планах Вашингтона помочь Киеву создать интегрированную систему средств ПВО разной дальности.

Страны Запада увеличили отправку оружия на Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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