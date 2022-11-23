Межрегиональный проект с участием Москвы стал призером Russian Event Awards

Совместный проект Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода стал призером XI Национальной премии Russian Event Awards. Он занял второе место в номинации «Лучшая идея туристического события», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москва вместе с Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом представила на конкурсе межрегиональный маршрут, который предлагает побывать в трех городах. Проект включает тематические программы для семей с детьми, поклонников культурно-познавательного отдыха и гурманов», — отметила вице-мэр.

Одна из программ называется «Три столицы: избранное». Ее участников приглашают побывать в таких местах, как Дом культуры «ГЭС-2», Музей русского импрессионизма и Северный речной вокзал в Москве. В Нижнем Новгороде предлагается посетить собор Александра Невского на Стрелке и мультимедиа-арт-пространство «Цех», а в Санкт-Петербурге — Новую Голландию и Екатерининский сад.

Другая программа — «Семейные выходные» — предполагает посещение парков, смотровых площадок и интерактивных музеев. А для желающих познакомиться с гастрономической картой трех городов создана программа «Великий кулинарный путь». В ее рамках предлагается посетить 15 заведений, представляющих традиционную и современную русскую кухню, а также европейскую, паназиатскую и средиземноморскую.

Национальную премию Russian Event Awards вручают с 2012 года за лучшие проекты в области событийного туризма. В этом году на конкурс было подано 604 заявки, в финал прошли 314 претендентов из 55 регионов страны.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.