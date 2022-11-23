Бетонирование велотрека началось в парке Минного городка во Владивостоке

Во Владивостоке в парке Минного городка рабочие приступили к бетонированию детского велотрека. Об этом сообщает дирекция общественных пространств города.

Обустройством площадки занимается ООО «Технострой ДВ». Завершить работы он должен до 15 декабря текущего года.

Как уточняет ИА PrimaMedia, в 2021-м в парке провели подготовку: на территории демонтировали бесхозные строения, смонтировали инженерные коммуникации, обустроили площадку под будущий павильон велопроката.

По данным дирекции общественных пространств, в следующем году пройдут озеленительные работы. В парке выполнят обрезку деревьев, спилят аварийные насаждения и высадят новые. На сегодняшний день концессионер не найден, поэтому средства на небольшие работы будут выделяться из горбюджета.