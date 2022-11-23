Большинство немцев вынуждены отказаться от покупки одежды и электроники

Жители Германии вынуждены экономить из-за высокой инфляции. Более 50% немцев отказались от покупки новой одежды. 56% опрошенных воздержались от приобретения электроники, передает телеканал «Известия». Дальнейшее снижение расходов планируют и домохозяйства. Каждый второй респондент тратит только на самое необходимое. Товары подорожали вслед за ростом цен на электроэнергию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.