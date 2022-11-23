Еще 15 млн рублей выделили на реставрацию Народного дома во Владивостоке

Во Владивостоке на реставрацию Народного дома имени Пушкина направили дополнительно 15 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщает ИА PrimaMedia.

Средства пойдут на доработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Ею займется московское ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Народный дом имени Пушкина расположен на улице Володарского, 19. Реставрационные работы в нем начались в 2017 году, тогда на эти цели выделили 50 млн рублей. В 2018-м власти направили 150 млн рублей, а затем еще 22 млн рублей. В 2020-м финансирование составило около 94,5 млн рублей.

Изначально завершить все работы планировалось в 2018 году, позже сроки сдвинули на 2020-й. Последняя дата окончания реконструкции по документам — 31 ноября 2021 года. Курированием проекта занималось Министерство культуры РФ.

Как пишет ИА PrimaMedia, в прошлом году объект так и не открыли, а очевидцы сообщали о продолжающихся разрушениях. По их словам, в здании были разбиты окна, стены поросли растениями, в некоторых местах отваливалась штукатурка.

После реставрации в Народном доме планируют проводить концерты классической музыки, также на территорию объекта культурного наследия обещали вернуть учебные классы и мастерские художников института искусств.