Реклама
Прямой эфир
Политика
В Крыму назвали «неадекватным» решение Киева захватить полуостров
Мир
Великобритания направит Украине три вертолета Sea King
Экономика
Путин не против возобновления отгрузки аммиака через порт Одессы
Мир
СМИ указывают на недовольство стран ЕС условиями ограничений цен на газ
Мир
Пушков заявил о бросающей вызов политике Twitter при Маске
Мир
Премьера Японии Кисиду уличили в нарушениях во время предвыборной кампании
Мир
Лапид созвал совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме
Мир
Троих палестинцев задержали в связи со взрывами в Иерусалиме
Общество
Умер 24-летний бобслеист Баньков
Происшествия
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
Мир
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских пленных боевиками ВСУ
Общество
В МАГАТЭ заявили о прогрессе в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Еще 15 млн рублей выделили на реставрацию Народного дома во Владивостоке

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владивостоке на реставрацию Народного дома имени Пушкина направили дополнительно 15 млн рублей. Об этом 23 ноября сообщает ИА PrimaMedia.

Средства пойдут на доработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Ею займется московское ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

Народный дом имени Пушкина расположен на улице Володарского, 19. Реставрационные работы в нем начались в 2017 году, тогда на эти цели выделили 50 млн рублей. В 2018-м власти направили 150 млн рублей, а затем еще 22 млн рублей. В 2020-м финансирование составило около 94,5 млн рублей.

Изначально завершить все работы планировалось в 2018 году, позже сроки сдвинули на 2020-й. Последняя дата окончания реконструкции по документам — 31 ноября 2021 года. Курированием проекта занималось Министерство культуры РФ.

Как пишет ИА PrimaMedia, в прошлом году объект так и не открыли, а очевидцы сообщали о продолжающихся разрушениях. По их словам, в здании были разбиты окна, стены поросли растениями, в некоторых местах отваливалась штукатурка.

После реставрации в Народном доме планируют проводить концерты классической музыки, также на территорию объекта культурного наследия обещали вернуть учебные классы и мастерские художников института искусств.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022