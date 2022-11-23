В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел

Кровля хостела загорелась в деревне Дубровки в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

По данным «Известий», внутри здания хранится большое количества дизельного топлива.

«23 ноября в 09:22 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом доме в городском округе Солнечногорск, деревня Дубровки, улица Аэропортовская, дом 7», — говорится в сообщении на сайте подмосковного главка МЧС.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены 18 единиц техники и 61 человек.

«Огонь охватил всю площадь кровли — около 1 тыс. кв. м. Ранг пожара повышен до второго», — сообщили ТАСС в экстренной службе.

Пострадавших, по предварительным данным, нет, около 200 человек из здания эвакуировались до прибытия пожарных.

22 ноября на западе Москвы произошел пожар в жилом доме, в результате которого один человек погиб и еще один пострадал. По данным МЧС, в 21:45 пожар удалось ликвидировать, площадь возгорания составила 7 кв. м.