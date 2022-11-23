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Рогов заявил об уничтожении украинской техники, из которой обстреливали ЗАЭС

Рогов: союзные силы уничтожили технику ВСУ на позициях, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Союзные силы уничтожили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позициях, откуда наносятся удары по Энергодару и Запорожской АЭС, в находящихся под контролем Киева Никополе и Марганце в Днепропетровской области. Об этом в среду, 23 ноября, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«Никополь с Марганцем: там огневые точки противника, с которых наносятся удары по территории Энергодара и Запорожской АЭС. Эти огневые точки были накрыты [артиллерией союзных сил]», — сказал он ТАСС.

Рогов подчеркнул, что это не одна точка, украинские военные меняют свои позиции. По его словам, огневые точки были накрыты именно в тот момент, когда туда прибыла техника ВСУ. Член ГСА не уточнил тип и количество техники, а также когда именно она была ликвидирована.

Ранее в этот день российские разведчики рассказали, что в ночное время суток следят за позициями ВСУ в Запорожской области. По словам командира разведгруппы, ночью в прицел видно каждое передвижение украинской техники.

22 ноября Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление ВСУ. В регионе, уточнил он, проведена надежная линия обороны, а группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.

Днем ранее Рогов сообщил, что ВС РФ нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области. Он уточнил, что российские ВСК и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном.

О том, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского, он сообщал 12 ноября.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

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