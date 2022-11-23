The Global Times: США используют НАТО как ловушку для истощения Евросоюза

Вашингтон использует НАТО в качестве ловушки, его целями являются подрыв европейской экономики и укрепление влияния на правительства стран Евросоюза (ЕС). Об этом 23 ноября говорится в публикации китайской газеты The Global Times.

В материале приводится позиция профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, который обвинил США в стремлении заставить некоторые европейские страны применить антироссийскую стратегию. По мнению эксперта, ЕС может стать более зависимым от НАТО и США и потерять свою автономию.

Как отметил профессор, в октябре годовой уровень инфляции в еврозоне составил 10,6% по сравнению с 9,9% в сентябре. Годом ранее данный показатель составлял 4,1%.

По мнению специалиста, если европейские страны найдут альтернативы, то в ближайшем будущем они все равно будут сталкиваться с высокими ценами на энергоносители.

Одним из способов шантажа ЕС остается план НАТО по увеличению оборонного бюджета.

«У США есть злонамеренная цель, когда они заставляют членов НАТО увеличить оборонный бюджет. Учитывая текущий энергетический кризис и серьезную инфляционную ситуацию в ЕС, увеличение оборонного бюджета может еще больше вызвать недовольство населения правительствами, что облегчит США влияние на правительства стран ЕС», — приводится в публикации мнение экспертов.

Как уточняется, европейские страны будут втянуты в новые беспорядки, если продолжат следовать за Вашингтоном на фоне украинского конфликта, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, в ноябре, издание Politico предрекло торговую войну между Европой и США. Отмечалось, что Европа готовится ответить Белому дому на вступление 1 января в силу американского закона о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов и льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории Соединенных Штатов Америки.

В октябре агентство «Синьхуа» заявило, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование ЕС.