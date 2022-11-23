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Дорожники во Владивостоке подвели итоги сезона

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Во Владивостоке дорожные службы подвели итоги строительного сезона. Подробнее о выполненных в городе работах сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках локального ремонта на городских улицах уложили 121 тыс. кв. м асфальта. В перечень объектов в этом году попало более сотни адресов.

Часть работ выполнили подрядные организации, но основной объем взяло на себя муниципальное дорожное предприятие «Содержание городских территорий» (СГТ), уточняет ИА PrimaMedia.

На предприятии рассказали, что при локальном ремонте на поврежденном участке снимается старый асфальт и укладывается новый, при этом устраняется сама яма, восстанавливаются проседающие люки, решетки ливневки. Таким образом повышается качество работ на участке.

Комплексный капитальный дорожный ремонт выполнен на 33 улицах Владивостока. Работы на всех объектах уже завершены.

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