Премьера Японии Кисиду уличили в нарушениях во время предвыборной кампании
Вокруг премьер-министра Японии Фумио Кисиды разгорается скандал на фоне недобросовестного заполнения чеков в ходе предвыборной кампании, сообщило агентство 22 ноября «Сюкан бунсюн».
Издание опубликовало 94 чека с отсутствующими именем, фамилией, а также назначением платежа. Отмечается, что чеки применялись в ходе предвыборной кампании, прошедшей прошлым летом.
Сам Кисида сообщил о том, что в данный момент «уточняет» ситуацию, пишет NHK.
Ранее, 20 ноября, министр по административным делам и коммуникациям Японии Минору Тэрада подал в отставку в связи с многочисленными скандалами. Он станет третьим членом кабинета министров Фумио Кисиды, который покинул пост за последний месяц. Сообщается, что Тэрада уходит из кабмина из-за связанных с финансированием его избирательной кампании махинаций, нарушений в финансовой отчетности и связях с религиозной группировкой «Церковь объединения».