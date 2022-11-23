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МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских пленных боевиками ВСУ
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МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских пленных боевиками ВСУ

Захарова: ООН прячется за общими фразами при оценке расстрела российских военных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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ООН при оценке расстрела российских военных в Донбассе прячется за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактов. Об этом в среду, 23 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они «за всё хорошее против всего плохого»; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя заявление представителя организации об обеспокоенности ООН «любыми нарушениями прав человека».

Дипломат напомнила, что в случае с событиями в Буче в ООН были «более чем многословны, конкретны и инициативны».

Ранее в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовано видео, на котором видны тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. Военнослужащие подверглись массовой казни в селе Макеевка Сватовского района Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как заявили в тот же день в Минобороны РФ, украинские боевики совершили намеренное убийство выстрелами в голову военнопленных. В военном ведомстве подчеркнули, что это не единичное преступление, а «распространенная практика» ВСУ.

Тогда же Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и жестоком обращении с военнопленными.

Позднее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что виновные в расстреле российских военнопленных установлены. По его словам, расправу над военнослужащими совершили солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также призвал международные правозащитные организации обратить внимание на вопиющие факты нарушения Украиной Женевской конвенции.

21 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва сама займется поисками украинских военных, убивших российских пленных. Он также добавил, что Россия готова к международному расследованию преступления, если оно будет эффективно.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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