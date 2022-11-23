Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ указывают на недовольство стран ЕС условиями ограничений цен на газ
Мир
Пушков заявил о бросающей вызов политике Twitter при Маске
Мир
Премьера Японии Кисиду уличили в нарушениях во время предвыборной кампании
Мир
Лапид созвал совещание с силовиками после взрывов в Иерусалиме
Мир
Троих палестинцев задержали в связи со взрывами в Иерусалиме
Общество
Умер 24-летний бобслеист Баньков
Происшествия
В подмосковном Солнечногорске загорелся хостел
Мир
МИД раскритиковал реакцию ООН на расстрел российских пленных боевиками ВСУ
Общество
В МАГАТЭ заявили о прогрессе в ситуации вокруг Запорожской АЭС
Мир
Захарова назвала аморальными уголовные дела на Украине против убитых пленных
Мир
Израильская полиция рассматривает версию теракта при взрыве в Иерусалиме
Мир
На Украине открыли более 4 тыс. «пунктов несокрушимости»

В МАГАТЭ заявили о прогрессе в ситуации вокруг Запорожской АЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков рассказал о подвижках в ситуации с Запорожской АЭС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС) наблюдается продвижение. Ситуация находится под контролем гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявил в среду, 23 ноября, замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

Затихший гигант: чем важна для России Запорожская АЭС
Восстановить работу станции возможно после прекращения обстрелов со стороны ВСУ

«По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — сказал Чудаков «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не повреждены. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

В начале ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что сегодня главной задачей остается предотвращение обстрелов ЗАЭС со стороны Киева.

21 ноября стало известно, что за выходные зафиксировано не менее 30 прилетов, в результате повреждены резервные дизель-генераторы. За два дня до этого сообщалось, что в течение дня по территории ЗАЭС было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022