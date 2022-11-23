В МАГАТЭ заявили о прогрессе в ситуации вокруг Запорожской АЭС

В ситуации с Запорожской АЭС (ЗАЭС) наблюдается продвижение. Ситуация находится под контролем гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, заявил в среду, 23 ноября, замглавы агентства, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков.

«По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ. Эта ситуация находится полностью под его контролем, я в эту группу не вхожу. Но хочу сказать, что да, есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат», — сказал Чудаков «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что глава МАГАТЭ активизировал свои консультации, направленные на создание защитной зоны у ЗАЭС. Эксперты организации оценили повреждения станции, отметив, что угрозы ядерной безопасности нет. Также отмечалось, что состояние шести реакторных блоков стабильное, запасы ядерного топлива не повреждены. При этом четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки, еще два — в режиме горячей остановки.

В начале ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что сегодня главной задачей остается предотвращение обстрелов ЗАЭС со стороны Киева.

21 ноября стало известно, что за выходные зафиксировано не менее 30 прилетов, в результате повреждены резервные дизель-генераторы. За два дня до этого сообщалось, что в течение дня по территории ЗАЭС было выпущено 11 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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