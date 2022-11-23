Захарова назвала аморальными уголовные дела на Украине против убитых пленных

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 ноября назвала преступными и аморальными уголовные дела, возбужденные генпрокуратурой Украины против расстрелянных украинскими боевиками российских военнопленных.

«Это пример страшного преступления, которое находится за чертой нравственности и морали в принципе, оно не подлежит никакой категоризации с точки зрения этики, нравственности и морали. <...> Всё, что было сделано киевским режимом вокруг этого преступления, само по себе также аморально и преступно», — сказала она в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, расстрел безоружных российских военных — преступление, которое не должно переходить в категорию забытых или вялотекущих уголовных дел.

Захарова назвала нынешние времена парадоксальными, так как России все чаще приходится «доказывать не просто очевидные вещи, а отстаивать базисные понятия, которые были приняты человечеством за основу».

12 ноября в одном из Telegram-каналов украинских неонацистов опубликовали видео, на котором зафиксированы тела по меньшей мере 11 российских пленных солдат. На кадрах видно, что убитые безоружны. Уточнялось, что инцидент произошел в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР).

Позднее, 18 ноября, Захарова сообщила, что МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских пленных, а также провести тщательное расследование ситуации. Она напомнила, что МИД РФ и ранее указывал на случаи жестокого отношения Украины к пленным, однако все они были проигнорированы со стороны «коллективного Запада».

Тогда же в пятницу Минобороны РФ подтвердили, что украинские боевики преднамеренно убили более десяти попавших в плен российских военнослужащих, выстрелив каждому в голову. В оборонном ведомстве отметили, что такие зверства со стороны украинских военных являются регулярными.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту расстрела пленных российских военнослужащих. Сейчас, как добавили в ведомстве, принимаются меры к идентификации лиц, снявших видео.

22 ноября Госдума приняла заявление в связи с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками. Инициатором документа выступили комитеты ГД по обороне и по международным делам. В документе нижняя палата призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных в преступлении.

В тот же день стало известно, что один из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке, предположительно, ликвидирован. Согласно данным украинских Telagram-каналов, ликвидирован старший лейтенант Роман Русник — военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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