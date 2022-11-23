DM: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж

Украинские беженцы, размещенные на круизном лайнере в Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и русскоговорящий экипаж. Об этом 22 ноября сообщило издание Daily Mail.

Более полутора тысяч беженцев с Украины проживают на судне в порту Лит с июля из-за нехватки жилья для них.

«Жалобы включают стесненные условия и трудности с доступом к пособиям и проездными на автобус, последующее размещение, проблемы получения виз и биометрических карта проживания», — отмечает издание.

Кроме того, украинцам не понравилось, что «их держат на судне с русскоговорящим экипажем». Также они жаловались на отсутствие регулярных уроков английского языка для тех, кто им не владеет.

«При таких практически незначительных темпах решения проблем с размещением многим украинцам могут грозить годы на борту круизного лайнера или в гостиничном номере», —отметил лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон.

Вместе с тем, городской совет Эдинбурга сообщил, что не получал официальных жалоб на условия жизни от беженцев.

21 ноября обозреватель The Guardian уличил правительство Великобритании в неисполнении своих обязательств перед гражданами Украины, покинувшими страну в поисках помощи. По его словам, программа размещения беженцев оказалась нереализуемой и стала источником серьезных проблем для тех, кто покинул свои дома.

Ранее, 17 ноября, газета The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев. Как предполагается, их будут сдавать в аренду. Жилье будет приобретаться на полученные от государства средства. При этом в конце августа стало известно, что около четверти участников британской программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.