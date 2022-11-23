Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины

Берлин до начала Россией спецоперации по защите Донбасса рассчитывал на скорое поражение Киева в случае начала боевых действий. Об этом 22 ноября бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил телеканалу CNN.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы всё скорее закончилось и Украина сдалась», — сказал политик.

Джонсон добавил, что правительство ФРГ полагало, что в случае быстрого поражения Украины мировой экономике будет нанесен меньший урон.

Экс-глава правительства Великобритании обратил внимание, что в настоящее время страны Евросоюза сплотились вокруг Киева, но так было не всегда.

Так, Париж отрицал возможность начала боевых действий на украинской территории вплоть до объявления спецоперации, отмечает «Газета.Ru». А правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги настаивало на отсутствии у страны возможности поддержать давление на Россию ввиду зависимости от российских энергоносителей.

11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. Москва отмечала, что отказ Запада и Киева прислушиваться к обеспокоенностям РФ и обострение ситуации в Донбассе из-за обстрелов ВСУ не оставили российской стороне другого выхода. При этом с начала СВО ЕС и США увеличили поставки оружия Киеву, что, как отмечал МИД РФ, фактически превратило их в стороны конфликта, а ВС России в настоящее время противостоят всему блоку НАТО.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».