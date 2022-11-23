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Разведчики ВС РФ рассказали о слежке за украинскими позициями по ночам

Российские разведчики рассказали, как отслеживают позиции ВСУ в Запорожской области по ночам
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Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков
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Российские разведчики рассказали, что в ночное время суток следят за позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Командир разведгруппы с позывным Гума раскрыл, какие задачи ночью выполняют украинские военные.

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По его словам, ночью в прицел видно каждое передвижение техники ВСУ.

«Мы конкретно видим каждое передвижение со стороны врага. Каждое их желание зайти к нам будет для них плачевно, потому что каждое появление техники, беспилотника, каждое перемещение личного состава, скопления — мы это всё знаем», — приводит слова военного агентства «РИА Новости».

Боец уточнил, что украинские военные предпочитают ночью подвозить боеприпасы и резервы в зоне спецоперации. Он заверил, что ни бронетехника, ни пехота, ни беспилотники ВСУ не останутся незамеченными российскими разведчиками, поскольку в Запорожской области украинские солдаты «в гостях».

Ранее, 22 ноября, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области готовы отразить наступление ВСУ. В регионе, уточнил он, проведена надежная линия обороны, а группировка российских войск на этом участке постоянно усиливается.

Днем ранее Рогов сообщил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области. Он уточнил, что российские ВСК и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном.

О том, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского, он сообщал 12 ноября.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума.

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