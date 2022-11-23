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Прокуратура Нидерландов объявит новые выводы по делу рейса MH17

Прокуратура Нидерландов объявит новые выводы расследования по делу MH17 весной
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Новые результаты расследования по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины объявят весной 2023 года. Об этом 23 ноября сообщил пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.

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«Это расследование касается установления личности членов экипажа ЗРК «Бук» и процесса принятия решения о его развертывании», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее, 17 ноября, в Гааге огласили приговор по делу о крушении Boeing, следовавшего рейсом MH17. В суде считают, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук» с поля под Первомайским.

Кроме того, суд приговорил к пожизненному заключению бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) России в отставке Сергея Дубинского и подполковника запаса гражданина Украины Леонида Харченко, признав их виновными в уничтожении самолета.

При этом в МИД России заявили, что нидерландский суд выборочно принимал материалы по делу MH17 и пренебрег принципами беспристрастного правосудия.

На следующий день стало известно, что посла России Александра Шульгина вызвали в МИД Нидерландов из-за реакции Москвы на решение суда по делу о крушении малайзийского Boeing MH17.

Лайнер Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам – Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. Жертвами катастрофы стали 298 человек. Дело о крушении пассажирского самолета расследовала совместная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов без участия России.

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