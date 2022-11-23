Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»
Происшествия
В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Мир
Минздрав Турции сообщил о 22 пострадавших после землетрясения
Общество
Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР
Наука
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B
Мир
Стрельба произошла в магазине Walmart в США
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Норильске
Сюжет:

ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 23 ноября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Необходимое Опытное: войска РФ взяли стратегически важный поселок в ДНР
Это стало еще одним шагом по направлению к Авдеевке, объяснили военные эксперты

Отмечается, что целью украинских артиллеристов стал Донецк, а также Пантелеймоновка, Яковлевка и Макеевка.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, обстрелы были зафиксированы в 04:55 в Яковлевке (три снаряда калибром 152 мм), в 05:00 и позже, в 05:42, в Пантелеймоновке (девять снарядов калибром 152 мм), в 05:22 в Макеевке (три снаряда калибром 155 мм) и в 05:35 в Петровском районе города Донецк (три снаряда калибром 155 мм).

Накануне стало известно об обстреле Донецка, Макеевки и Минерального в ДНР. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 мм по указанным направлениям.

21 ноября мирный житель Донецка погиб при атаке на Кировский район города, еще один человек получил ранение. В штабе призвали местное население не покидать дома без необходимости.

В этот же день сообщалось о гибели женщины при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.

До этого, 19 ноября, за одни сутки шесть гражданских получили ранения из-за обстрелов территории ДНР украинскими боевиками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022