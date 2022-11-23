ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час

Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в среду, 23 ноября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Отмечается, что целью украинских артиллеристов стал Донецк, а также Пантелеймоновка, Яковлевка и Макеевка.

По данным, опубликованным в Telegram-канале ведомства, обстрелы были зафиксированы в 04:55 в Яковлевке (три снаряда калибром 152 мм), в 05:00 и позже, в 05:42, в Пантелеймоновке (девять снарядов калибром 152 мм), в 05:22 в Макеевке (три снаряда калибром 155 мм) и в 05:35 в Петровском районе города Донецк (три снаряда калибром 155 мм).

Накануне стало известно об обстреле Донецка, Макеевки и Минерального в ДНР. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 155 мм по указанным направлениям.

21 ноября мирный житель Донецка погиб при атаке на Кировский район города, еще один человек получил ранение. В штабе призвали местное население не покидать дома без необходимости.

В этот же день сообщалось о гибели женщины при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВС Украины.

До этого, 19 ноября, за одни сутки шесть гражданских получили ранения из-за обстрелов территории ДНР украинскими боевиками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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