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Живущие на лайнере украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж

DM: живущие на круизном лайнере в Шотландии украинцы пожаловались на русскоязычный экипаж
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Фото: Tallink
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Беженцев с Украины разочаровали условия жизни на круизном лайнере в Шотландии. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

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В настоящий момент для размещения беженцев выделено несколько судов, пришвартованных в портах Эдинбурге и Глазго, в том числе MS Victoria I, который вмещает порядка 1700 человек. При этом, как заявил ранее в этом году эксперт по гуманитарным вопросам доктор Джим Джарви, лайнер не соответствует минимальным стандартам оказания гумпомощи.

Между тем пребывающие на борту уже несколько месяцев украинцы жалуются на тесноту и неудобства, а также невозможность указать корабль в качестве места жительства, что создает проблемы при оформлении документов. Среди других проблем — нестабильное подключение к интернету, сложности в организации обучения детей и задержки при выплате пособий.

Кроме того, причинами недовольства стали русскоговорящий экипаж и отсутствие регулярных уроков английского языка для тех, кто им не владеет.

Ряд шотландских политиков опасаются, что без активного вмешательства властей и конструктивных решений прибывшие в страну украинцы рискуют надолго застрять в таком подвешенном состоянии. Вместе с тем, городской совет Эдинбурга сообщил, что не получал официальных жалоб на условия жизни от беженцев.

21 ноября обозреватель The Guardian уличил правительство Великобритании в неисполнении своих обязательств перед гражданами Украины, покинувшими страну в поисках помощи. По его словам, программа размещения беженцев оказалась нереализуемой и стала источником серьезных проблем для тех, кто покинул свои дома.

Ранее, 17 ноября, газета The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев. Как предполагается, их будут сдавать в аренду. Жилье будет приобретаться на полученные от государства средства. При этом в конце августа стало известно, что около четверти участников британской программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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