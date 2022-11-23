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Кибераналитик назвал самый опасный тип паролей

Кибераналитик Степанов назвал порядковые пароли типа 123456789 самыми опасными
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Фото: TASS/www.imago-images.de
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Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в среду, 23 ноября, рассказал о том, как выбрать безопасный пароль.

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В беседе с агентством «Прайм», он отметил, что по статистике для взлома некоторых типов паролей уходят считанные минуты и секунды. Самыми слабыми паролями считаются сочетания, которые вы вводите в том же порядке, как они расположены на клавиатуре: 123456789; qwerty; password; 111111; abc123; password1; qazwsxedc123 и другие.

По словам эксперта, достаточно безопасный и не слишком сложный пароль можно создать, если соблюдать некоторые правила. Во-первых, его длина должна составлять не менее восьми символов. Во-вторых, рекомендуется использовать буквы разного регистра. Также Степанов посовал включать в пароль специальные символы.

«Для удобства запоминания можно взять первые три слова любимого стихотворения или песни, каждое слово записать с большой буквы и добавить в комбинацию цифры и спецсимволы», — сказал эксперт.

В качестве дополнительной защиты Степанов рекомендовал подключить двухфакторную аутентификацию с помощью телефона или специального приложения. Кроме того, он напомнил о необходимости соблюдать «цифровую гигиену». По его словам, стоит выработать привычку менять пароли с определенной периодичностью.

Ранее, 15 ноября, стало известно, что английское слово password стало самым популярным и одновременно слабым паролем в мире в 2022 году. На втором месте стало сочетание 123456. Третью позицию заняла комбинация цифр 123456789. Как отмечают эксперты, на взлом подобного сочетания у компьютерных программ уходит менее секунды.

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