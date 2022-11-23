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Врач предупредила об опасности продуктов с высоким содержанием жиров

Врач Белоусова предупредила об опасности для печени продуктов с высоким содержанием жиров
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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Жирная пища, в частности сало, может стать причиной неинфекционного гепатита. Об этом в среду, 23 ноября, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

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В беседе с радио Sputnik она объяснила, что сало является гипержировым продуктом, который негативно сказывается на работе печени. Поскольку именно этот орган ответственен за переваривание жиров.

«После употребления сала печень начинает работать на износ, поэтому, если она была недостаточно здорова, такая еда может спровоцировать развитие неинфекционного гепатита», — предупредила Белоусова.

Врач посоветовала относиться к салу как к деликатесу. В таком случае удастся избежать поражения печени. Кроме того, диетолог отметила, что этот продукт нельзя употреблять каждый день.

«Если вам привезли из деревни в подарок большой кусок сала, то сразу возникает желание каждый день съедать по кусочку. Такое систематическое употребление может закончиться операционным столом в больнице», — подчеркнула Белоусова.

Ранее, 18 ноября, врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова рассказала, какие продукты способствуют восстановлению печени. По словам специалиста, для восстановления работы этого органа полезно есть яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

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