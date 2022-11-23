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Два человека погибли при пожаре в Норильске

Два человека погибли при пожаре в Норильске

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Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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В результате возгорания в жилом доме в Норильске погибли два человека. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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«Сегодня в 06:34 (крск) поступило сообщение о пожаре в квартире в г. Норильске по ул. Талнахская. Площадь пожара составила 3 кв. м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что четырех жильцов удалось спасти. Возгорание было успешно ликвидировано усилиями девяти спасателей, также в тушении использовались три единицы специальной техники.

Тела двоих погибших обнаружили позже, на пепелище. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении.

Накануне в Балахтинском районе Красноярского края загорелись жилой дом и соседние постройки. В результате один человек погиб. Сотрудники МЧС полагают, что огонь вспыхнул после короткого замыкания.

Специалисты напомнили о необходимости соблюдать осторожность при использовании приборов обогрева в холодное время года, а также регулярно проверять исправность техники и электропроводки.

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