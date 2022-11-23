Эксперт посоветовала сдать фальшивую купюру в полицию при обнаружении

При обнаружении фальшивой купюры ее необходимо отнести в полицию или в любой ближайший банк. Об этом в среду, 23 ноября, рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева.

В беседе с агентством «Прайм» рекомендовала следить за тем, какие купюры вы кладете в кошелек. Особенно внимательными стоит быть, когда рассчитываетесь наличными в небольших торговых точках или на рынке. Также Позднышева посоветовала не менять валюту с рук или в подозрительных обменных пунктах.

«Смотрите на целостность купюры, наличие защитных элементов, а также материал, из которого она изготовлена. На сайте Банка России также размещена наглядная информация, с помощью которой можно проверить подлинность банкнот разных номиналов», — объяснила Позднышева.

Как отметила эксперт, в случае обнаружения фальшивой купюры, ее следует отнести в полицию или в любой банк. При обращении к правоохранительным органам придется написать заявление, в которым вы опишете, как и где она была получена. Полиция изымет купюру, а также зафиксирует в заявлении ее серийный номер и номинал.

При обращении в банк, кассир примет фальшивую купюру и выдаст справку, где будут указаны реквизиты лица, передавшего купюру, и реквизиты денежного знака. Если подозрения оказались ложными, деньги вернут владельцу после экспертизы. Однако в случае установлении поддельности банкноты, банк передаст информацию о ней в полицию.

По словам Позднышевой, купюру заберут как в случае обращения в полицию, так и в банк. При этом сумма банкноты не компенсируется.

Кроме того, эксперт напомнила, что человеку, умышленно расплачивающемуся фальшивыми купюрами или передающему их другим людям с целью избавиться, грозит уголовная ответственность.

Ранее, 9 ноября, сообщалось, что за III квартал 2022 года в банковской системе Республики Коми было найдено пять поддельных денежных банкнот. Все купюры имели номинал 5 тыс. рублей.