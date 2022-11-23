Разведывательная рота ЮВО продвинулась к центру Марьинки

Разведрота Южного военного округа (ЮВО) продвинулась к центру Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевую работу военнослужащих показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Бойцы постепенно осваивают территорию — сначала частный сектор, а после многоэтажные дома. В полуразрушенных строениях оборудованы огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Пехотинцы и артиллеристы работают вместе: атакуют, занимают укрытия и дожидаются ответного удара. Если движение затруднено, на помощь приходят огнестрельные орудия.

При попытке ВСУ отправить подкрепление, все проходы блокируются залпами реактивных систем «Ураган». Как только противник оказывается парализован, разведрота занимает следующий квартал. Так не спеша войска меняют дислокацию, оставаясь вне досягаемости националистов.

«Штурм идет планомерно: нам удается запутать врага и вынудить делать ошибки. Мы этим пользуемся и идем вперед», — поделился российский солдат с позывным «Горец».

С наступлением холодов деревья сбрасывают листву, и процесс маскировки вооружений осложняется. Каждая перегруппировка занимает на порядок больше времени. Впрочем, есть и плюсы: обнаружить противника в таких условиях гораздо проще. Кроме того, можно смело использовать крупный калибр для гарантированного результата.

Ранее, 22 ноября, военкор Кулага запечатлел артиллерийскую перестрелку на северных окраинах Артемовска в ДНР. Формирования РФ атакуют в круглосуточном режиме, накрывая укрепрайоны ВСУ плотным огнем. После артиллерии работу ведет подразделение десантников.

Накануне офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в ДНР. По словам Марочко, такой шаг противника обусловлен ежедневными потерями живой силы и техники.

19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что ВС РФ постепенно освобождают Артемовск.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».