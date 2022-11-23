Реклама
Прямой эфир
Мир
В Китае уличили США в использовании НАТО в качестве ловушки для ЕС
Происшествия
ВСУ обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за час
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
В США заявили о «крахе» платежной системы «Мир»
Происшествия
В Перми загорелось здание автосервиса на площади 800 кв. м
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Мир
Минздрав Турции сообщил о 22 пострадавших после землетрясения
Общество
Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР
Наука
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту спутник связи Eutelsat 10B
Мир
Стрельба произошла в магазине Walmart в США
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Норильске
Сюжет:

Разведывательная рота ЮВО продвинулась к центру Марьинки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разведрота Южного военного округа (ЮВО) продвинулась к центру Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Боевую работу военнослужащих показал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Бойцы постепенно осваивают территорию — сначала частный сектор, а после многоэтажные дома. В полуразрушенных строениях оборудованы огневые точки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дело бронетехники: как танки проламывают оборону ВФУ под Авдеевкой
Спецрепортаж «Известий» — о жизни и работе российских военных на передовой

Пехотинцы и артиллеристы работают вместе: атакуют, занимают укрытия и дожидаются ответного удара. Если движение затруднено, на помощь приходят огнестрельные орудия.

При попытке ВСУ отправить подкрепление, все проходы блокируются залпами реактивных систем «Ураган». Как только противник оказывается парализован, разведрота занимает следующий квартал. Так не спеша войска меняют дислокацию, оставаясь вне досягаемости националистов.

«Штурм идет планомерно: нам удается запутать врага и вынудить делать ошибки. Мы этим пользуемся и идем вперед», — поделился российский солдат с позывным «Горец».

С наступлением холодов деревья сбрасывают листву, и процесс маскировки вооружений осложняется. Каждая перегруппировка занимает на порядок больше времени. Впрочем, есть и плюсы: обнаружить противника в таких условиях гораздо проще. Кроме того, можно смело использовать крупный калибр для гарантированного результата.

Ранее, 22 ноября, военкор Кулага запечатлел артиллерийскую перестрелку на северных окраинах Артемовска в ДНР. Формирования РФ атакуют в круглосуточном режиме, накрывая укрепрайоны ВСУ плотным огнем. После артиллерии работу ведет подразделение десантников.

Накануне офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара в ДНР. По словам Марочко, такой шаг противника обусловлен ежедневными потерями живой силы и техники.

19 ноября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются по всей линии фронта. Он также добавил, что ВС РФ постепенно освобождают Артемовск.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022