Берлин еще до спецоперации России на Украине рассчитывал на скорое поражение Киева в случае начала боевых действий. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во вторник, 22 ноября, в интервью телеканалу CNN.

«Позиция немцев в определенный момент сводилась к тому, что если это произойдет, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы всё скорее закончилось и Украина сдалась», — отметил он.

Джонсон уточнил, что правительство Германии рассчитывало, что таким образом удастся нанести как можно меньший урон мировой экономике.

Также бывший премьер-министр рассказал, что Париж отрицал возможность начала боевых действий на украинской территории вплоть до объявления спецоперации. В то же время правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, добавил Джонсон, настаивало на отсутствии у страны возможности поддержать давление на Россию ввиду зависимости от российских энергоносителей.

Ранее, 11 ноября, к анцлер Германии Олаф Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Путиным. По его словам, все хотят, чтобы этот конфликт завершился миром.

Глава правительства ФРГ также напомнил о своем визите в России до начала спецоперации и назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий, поскольку во время переговоров была затронута тема взаимоотношений Украины и России.

Соответствующим образом Шольц прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который счел, что канцлер изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, еще месяц назад канцлер Германии совершенно иначе относился к России. При этом сейчас он считает, что с российским президентом необходимо найти общий язык.

Между тем Германия наряду с другими западными государствами продолжает оказывать поддержку Украине в специальной военной операции России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

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