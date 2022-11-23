Житель Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) вспомнил о времени, когда город находился под контролем служащих ВС Украины. С мужчиной встретился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Плохо было: и без электричества, и без воды. Живем потихоньку, было и похуже. Бывало, четыре месяца в яме сидел. Вот такой кусочек хлеба, даже не хлеба, а сухарик на сутки», — рассказал журналисту собеседник.

В результате пожара мужчина остался без крыши над головой и был вынужден переехать в общежитие. Тем не менее, он с облегчением признал, что самое худшее уже позади.

Ранее, 22 ноября, военкор Зименкин поделился кадрами из пострадавшего в ходе многочисленных боестолкновений Рубежного. На записи видно, что большая часть зданий серьезно повреждена — город придется восстанавливать практически с нуля.

17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего 1% территории республики находится под контролем Украины. В частности, Белогоровка и еще два небольших населенных пункта. Также Пасечник прокомментировал ход боевых действий в регионе. По его словам, обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. Он добавил, что Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Днем ранее сообщил, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

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