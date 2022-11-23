Реклама
Прямой эфир
Мир
В США уличили Запад в желании помешать Украине вести переговоры с РФ
Армия
Российский истребитель Су-35С уничтожил самолет ВСУ
Мир
Сенатор Пушков ответил на слова Шольца о лучших временах Европы
Мир
Посол РФ опроверг ведение неформальных переговоров о мире с Украиной
Экономика
Россияне экономили на подготовке к Новому году в ноябре
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Экономика
Аэропорт Оренбурга выставил на продажу чешские самолеты L-410
Общество
Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР
Мир
Президент Болгарии призвал к мирному решению конфликта на Украине
Мир
Илон Маск обвинил AP в публикации фейков о ЧП с ракетами в Польше
Мир
Le Monde сообщила об истощении запасов оружия на Западе из-за Украины
Сюжет:

Житель Рубежного рассказал о выживании во времена «обороны города ВСУ»

Житель Рубежного рассказал, как в «украинское» время жил «на сухарях»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Рубежного в Луганской Народной Республике (ЛНР) вспомнил о времени, когда город находился под контролем служащих ВС Украины. С мужчиной встретился корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Плохо было: и без электричества, и без воды. Живем потихоньку, было и похуже. Бывало, четыре месяца в яме сидел. Вот такой кусочек хлеба, даже не хлеба, а сухарик на сутки», — рассказал журналисту собеседник.

«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая»
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник — о жизни луганчан в условиях обстрелов, рисках эвакуации и территориальной обороне

В результате пожара мужчина остался без крыши над головой и был вынужден переехать в общежитие. Тем не менее, он с облегчением признал, что самое худшее уже позади.

Ранее, 22 ноября, военкор Зименкин поделился кадрами из пострадавшего в ходе многочисленных боестолкновений Рубежного. На записи видно, что большая часть зданий серьезно повреждена — город придется восстанавливать практически с нуля.

17 ноября врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что всего 1% территории республики находится под контролем Украины. В частности, Белогоровка и еще два небольших населенных пункта. Также Пасечник прокомментировал ход боевых действий в регионе. По его словам, обстановка на линии соприкосновения сложная, но контролируемая.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ситуация на луганском направлении остается стабильно напряженной. Он добавил, что Киев пытается вести наступательные действия по всей линии от Попасной до Харьковской области.

Днем ранее сообщил, что ВСУ регулярно пытаются прорваться в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине и против которых с того времени Киев ведет боевые действия.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022