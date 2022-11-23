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Посол РФ опроверг ведение неформальных переговоров о мире с Украиной

Посол РФ в Лондоне: маловероятно, что конфликт на Украине обострится в ближайшее время
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Фото: Global Look Press/Qian Yi
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Россия и Украина не ведут неформальные переговоры о заключении мира. Об этом сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью для «Би-би-си».

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«Неформальные переговоры не ведутся, поскольку Киев очень упрям», — заявил он.

Посол указал на необходимость полностью разрешить конфликт, начавшийся задолго до объявления спецоперации, — еще в 2014 году. Однако, по его словам, Украина избегает обсуждать варианты мирного урегулирования, несмотря на то, что стороны уже были близки к компромиссу.

В связи с этим Келин призвал западные государства прекратить военную поддержку Киева, поощряющую дальнейшие боестолкновения. По его словам, Украина уже потеряла часть территорий, а также почти исчерпала экономический и сельскохозяйственный потенциал и поставила под угрозу население.

Тем не менее дипломат упомянул, что считает сложившуюся в настоящий момент обстановку «более стабильной», и не видит признаков того, что напряженность усилится в ближайшее время.

Кроме того, собеседник вещательной корпорации прокомментировал возможность применения Москвой ядерного оружия.

«Таких намерений нет. <...> Я уверен, что вероятность использования нами тактического ядерного оружия отсутствует», — заверил он.

Ранее, 21 ноября, представитель Кремля прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, что Москва якобы не стремится к переговорам, а лишь «хочет добиться затишья в боевых действиях». Песков отметил, что Россия намерена достигнуть цели, поставленные в ходе специальной военной операции (СВО), «и она их достигнет».

До этого, 17 ноября, замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что власти Украины настроены на дальнейшую эскалацию конфликта, а не на переговоры с Россией. Он напомнил, что в ходе прошедшего саммита G20 на индонезийском острове Бали Зеленский сознательно проигнорировал тему переговоров, однако четко продемонстрировал намерения Киева «воевать до конца».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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