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«Известия» посетили открытие арт-центра в бывшем хлебозаводе на Пресне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Эскизы Малевича, «Черный квадрат», но не Малевича, а еще фотоколлажи для книги «Про это», симфония из заводских гудков и планы городов будущего. Всё это экспонаты первой выставки нового арт-центра «Зотов» в здании бывшего хлебозавода №5 на Пресне. «Известия» побывали на открытии центра.

Зрелища после хлеба: как бывший завод превратился в музей авангарда
Новый Центр изучения конструктивизма «Зотов» объединит виды искусства в здании-памятнике

О том, что в здании бывшего хлебозавода №5 откроется Центр конструктивизма «Зотов», стало известно месяц назад. Теперь «Известия» вкусили зрелища вместо хлеба на выставке «1922. Конструктивизм. Начало».

Путешествие начинается с эскизов Малевича к «Победе над Солнцем». Правда, вопреки расхожим стереотипам, ни «Черного квадрата», ни микрохроматики в представлении 1913 года еще не было. Зато есть полотно с тем же названием Николая Суетина, ученика Малевича. И увидеть его ценителям искусства будет даже интереснее, ведь квадраты Казимира Севериновича мы всегда можем посмотреть в Третьяковке, Русском музее и Эрмитаже. А подражание начала 1920-х все-таки раритет.

Также здесь экспонируются художники Илья Чашник, Любовь Попова, Надежда Удальцова, Петр Вильямс (ранний, кубистический, еще до всякого соцреализма), Ольга Розанова, Илья Кудряшов, Варвара Степанова и другие.

Первый проект Центра «Зотов» кажется не просто рассказом о прошлом, но и размышлением о будущем, своеобразным ответом на вызовы нашего времени.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышли в авангард: новый музей открылся выставкой конструктивистов

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