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В США уличили Запад в желании помешать Украине вести переговоры с РФ

Обозреватель TAC Девлин: Запад не простит Украине самостоятельных переговоров с Россией
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Падение украинской ракеты в Польше показало, что Запад простит Киеву всё, кроме самостоятельных переговоров с Россией. Такое мнение 22 ноября высказал в своей статье обозреватель The American Conservative (TAC) Брэдли Девлин.

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По словам автора, тот факт, что из-за произошедшего инцидента конфликт мог выйти из-под контроля, не сдерживал Зеленского. Так как он использовал сложившуюся ситуацию, чтобы попросить западные страны о большей помощи.

После того как стало известно, что ракета была украинской, Польша и НАТО не стали заявлять о пересмотре своей «неограниченной помощи Киеву», указал Девлин. Кроме того, он считает, что генсек альянса Йенс Столтенберг «едва не вывернулся наизнанку» с целью оправдать произошедшее.

Девлин отметил, что реакция Запада послужила «сигналом» Украине, что та не лишится поддержки, «что бы ни делала». По мнению автора статьи, именно поэтому Зеленский продолжил отрицать, что ракета была украинской.

«Исключение составят самостоятельные попытки Украины урегулировать конфликт дипломатическим путем», — считает обозреватель.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Владимир Зеленский подставил НАТО заявлениями о том, что на территорию Польши упала якобы российская ракета. Так он прокомментировал мнение обозревателя журнала TAC о том, что НАТО оказалось в ловушке из-за заявлений Киева после падения украинской ракеты на территории Польши.

15 ноября сообщалось о падении ракеты на территорию Польши на границе с Украиной. Она попала в зерносушилку, погибли два человека. Киев обвинил в случившемся Россию. Минобороны РФ назвало провокацией все домыслы о вероятном отношении Москвы к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Позже, 21 ноября, представитель министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк отметил, что падение на территории Польши украинской ракеты было несчастным случаем, к таком выводу пришли польские военные.

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