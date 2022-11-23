ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000/тысячу куб. м

Потолок цен на российский газ может составить порядка $3000 за 1 тыс. куб. м. Соответствующее предложение поступило от участников Европейской комиссии (ЕК) во вторник, 22 ноября.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте организации, следует установить верхнюю ценовую границу на уровне $3000 за 1 тыс. куб. м ( €275 за 1 МВт·ч) по контракту на месяц вперед. Данная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах.

Предлагается автоматически корректировать уровень цен на рынке во избежание дисбаланса.

«Именно этот ценовой пик был принят в качестве ориентира для чрезмерно высоких цен, на предотвращение которых направлен предлагаемый механизм», — говорится в справке ЕК.

Как отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, вмешательство допускается при условии, что цена газа превышает установленную отметку на протяжении двух недель либо если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или больше в течение 10 торговых дней.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года и остановлен в любой момент по решению ЕК, если под угрозой окажется безопасность поставок или финансовая стабильность.

Ранее, 9 ноября, Еврокомиссия предупредила делегатов стран ЕС о том, что создать лимит цен на газ, который бы не вызвал проблем с долгосрочными контрактами и безопасностью поставок, невозможно.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Президент России Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия, напомнив, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля.

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