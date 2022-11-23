Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 ноября

Облачная погода, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидают жителей Московского региона в среду, 23 ноября. Также на дорогах местами возможна гололедица — соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до –4.

В Московской области ожидается от –3 до +2 градусов в дневное время суток и до 6 градусов мороза — в ночное.

Днем прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с, ночью скорость ветра составит 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 741–745 мм ртутного столба.

Ранее, 22 ноября, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что из-за ледяного дождя, который наблюдается в Москве, предстоящей ночью прогнозируется образование такого опасного природного явления, как гололед. При этом, по словам синоптика, в последующие дни в Московском регионе ожидаются осадки в виде снега.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 22 и 23 ноября в Москве ожидается понижение атмосферного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 22 и 23 ноября атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба при норме 748 мм.