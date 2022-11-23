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Военкор «Известий» встретился с артиллеристами «группы Вагнера»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Бойцы «группы Вагнера» в эти дни — в пригородах Артемовска, где им удалось закрепиться на позициях вместе с подразделениями российских войск. Группа на этом направлении не отступала, она, наоборот, — стабильно продвигается вперед. В «огневой налет» вместе с бронегруппой одного из отрядов отправился корреспондент «Известий».

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Группа боевых машин пехоты БМП-3 используется здесь «Вагнером» как мобильное огневое средство из-за своей мощной 100-мм пушки. Каждый экипаж заранее знает задачу и огневые точки, стабильно работает связь и необходимости в визуальном контакте между всеми машинами вроде бы и нет.

«Идут тяжелые бои, пехота и артиллерия работает постоянно. Мы выезжаем, перезаряжаемся, снова выезжаем. Работаем постоянно, с утра до ночи, и в ночное время — тоже», — уточняет боец бронегруппы.

Бойцы группы хвалят БМП-3, хотя до начала СВО о ней спорили. Сейчас она стала одной из самых востребованных в войсках.

Современные БМП-3, вооруженные 100 и 30 мм пушками, для огневых налетов бывают эффективнее танков, пояснили корреспонденту бойцы «Вагнера». Две пушки на каждой машине позволяют выбрать необходимый вид боеприпаса для конкретной цели и в сумме имеют большой боезапас. Против укреплений это один из лучших вариантов.

Корреспондент «Известий» также наблюдал работу штурмовой авиации и установок «Град» военной компании, которые поддерживают успешное наступление на этом направлении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»

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