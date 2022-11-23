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Эксперт рассказал об успехах оборонно-промышленного комплекса РФ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Экономика обеспечивает успех действующей армии, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

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«Мы имеем развитый ОПК, но были сложности, связанные с госзакупками. У нас сформировался свод законов, который делал эту процедуру достаточно сложной. Он не соответствовал реалиям, которые диктует СВО. По этой причине роль координационного совета очень важна — в первую очередь он должен упростить бюрократические процедуры, что уже делается. Мелочей в этом деле быть не может. Нам приходится конкурировать с промышленностью стран НАТО», — считает он.

По словам эксперта, первые успехи уже есть. В частности, российский ОПК начал более оперативно поставлять армии современную технику.

«Увеличилось производство новых артиллерийских и систем залпового огня. Например, РСЗО «Торнадо-С» перед начало СВО в армии было 20 единиц. Теперь их больше. Эта система — аналог HIMARS, но гораздо лучше по многим характеристикам. Это мощная РСЗО, которой нужно насыщать войска. Также на фронте появилось большое количество новых беспилотников — тех же «Ланцетов», — отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, увеличилось производство защитных шлемов и бронежилетов.

«Это очень важно, учитывая, что нам надо подтягивать соединения ДНР и ЛНР до уровня ВС РФ. Но работы впереди, конечно, еще очень много. Эффект от изменения подходов в ОПК еще впереди, — отметил он.

22 ноября состоялось заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. На нем премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что целевые задания по обеспечению армии сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Ранее такое поручение давал глава государства.

«Уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты», — уточнил он.

Также премьер-министр заявил о необходимости активнее вовлекать в работу частные предприятия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Должный ход: в России увеличивается выпуск вооружений для СВО

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