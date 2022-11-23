Синоптики рассказали о погоде в Астраханской области в среду
В среду, 23 ноября, жителей Астраханском области ожидает переменная облачность, местами ночью и утром — небольшие дожди. Об этом пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональный ЦГМС.
Также прогнозируется туман. Скорость ветра будет достигать 12 м/с.
«В области температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +9...+14 градусов. В Астрахани ночью прогнозируют температуру от +5 до +7, а днем — от +11 до +13 градусов», — говорится в сообщении.
Ранее 22 ноября главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что из-за ледяного дождя, который наблюдается в городе, ночью прогнозируется образование гололеда. А в последующие дни в столичном регионе ожидаются осадки в виде снега.