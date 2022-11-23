В Ульяновской области благоустроили родник

В Барышском районе Ульяновской области благоустроили родник, расположенный в парке Акчуриных. Об этом во вторник, 22 ноября, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу регионального министерства природных ресурсов и экологии.

«Его (родник) почистили, обновили колодцы, выполнили работы по замене водоотводных труб от источника родника, установили новый деревянный сруб, а также расчистили прилегающую территорию от излишней древесно-кустарниковой растительности», — рассказали в ведомстве.

Благоустройство было проведено по просьбам местных жителей.

Ранее, 16 ноября, сообщалось, что в Липецке у площади Авиаторов обустроят сквер. Рабочие уже приступили к прокладке кабеля электроснабжения, который будет питать будущую систему освещения.