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Аэропорт Оренбурга выставил на продажу чешские самолеты L-410

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Аэропорт Оренбурга, в структуру которого входит авиакомпания для местных перевозок «Оренбуржье», продает восемь 19-местных самолетов L-410 для региональных перевозок. Об этом «Известиям» рассказали четыре источника в российских авиакомпаниях и самом аэропорту.

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В сентябре 2021 года совместная компания холдинга «Новапорт» (принадлежит бизнесмену Роману Троценко) и «Аэропортов регионов» (принадлежит Виктору Вексельбергу) «АБС Оренбург» выиграла конкурс на покупку 100% акций аэропорта Оренбурга и авиакомпании «Оренбуржье», которая входит в структуру самой воздушной гавани. Цена сделки составила 3,2 млрд рублей. Кроме этого, частные инвесторы обязались закрыть долги «Оренбуржья» перед Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК), поставившей самолеты в лизинг в 2012 году.

Теперь аэропорт Оренбурга сам продает их, рассказали четыре источника «Известий», знакомых с ситуацией. Среди потенциальных покупателей — «Сибирская легкая авиация» (СиЛА), «Камчатское авиационное предприятие», «КрасАвиа», «2-й Архангельский объединенный авиаотряд», «Аэросервис», в парках которых уже есть L-410. С компаниями идут переговоры, добавили собеседники редакции.

Но машины предстоит довести до состояния летной годности, ведь большая их часть не была в небе несколько лет, сказали два источника на рынке.

«Стоимость L-410 на запчасти составляет 140–170 млн рублей. Остальные машины идут по 300–400 млн за самолет», — рассказал источник «Известий» в одной из региональных авиакомпаний.

Другой собеседник в аэропорту Оренбурга добавил, что главной проблемой продажи L-410 может стать отсутствие платежеспособного спроса среди эксплуатантов, большинство из которых принадлежит региональным или краевым администрациям.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На чешском слове: на рынке РФ появились дефицитные самолеты L-410

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