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Бизнес заинтересовался покупкой ДМС для мобилизованных сотрудников

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Фото: РИА Новости
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Российские компании обращались к страховым брокерам за покупкой расширенного полиса ДМС для мобилизованных сотрудников, рассказала «Известиям» председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина.

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По ее словам, сейчас таких работающих программ нет на рынке, а финансовой защитой призванных на военную службу занимается только государство.

Подобные обращения от российского бизнеса также поступали в страховые компании, сообщил «Известиям» источник на страховом рынке. В «Югории» подтвердили получение таких запросов.

В основном они касались расширения действующих программ за счет включения рисков по предоставлению медуслуг для мобилизованных после их возвращения, отметил заместитель генерального директора по продажам личных видов страхования «Югории» Андрей Копыток. По его словам, такой продукт актуален для крупных компаний с большой численностью персонала.

Еще один вариант предоставления расширенной защиты для мобилизованных — это телемедицина. Страховые компании обращались за включением таких услуг в полисы, рассказали в телемедицинской компании «Доктис». Там уточнили: наиболее востребовано было включение онлайн-консультаций психолога для мобилизованного и помощь его семье.

Если действует защита от государства, закон не препятствует заключению договора ДМС, отметил старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Николай Дуванов. Однако появятся ли такие программы, будет зависеть от оценки рисков страховщиками.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Защитная акция: бизнес обращается за покупкой полисов ДМС для мобилизованных

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