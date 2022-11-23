Человек пострадал при столкновении двух фур в станице Воронежская

Один человек пострадал в результате аварии с участием двух фур на трассе Краснодар–Кропоткин в станице Воронежской. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

«Водитель грузового автомобиля «КАМАЗ» в результате заноса выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес», который перевозил алкогольную продукцию», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что после столкновения Mercedes и его прицеп загорелись. Кроме того, 35-летний водитель «КАМАЗа» был доставлен в медучреждения с переломом ног.

В связи с происшествием движение на отдельном участке дороги было приостановлено на время уборки проезжей части, однако в настоящий момент проезд уже открыт.

Ранее в этот день два человека погибли при столкновении легкового и грузового автомобилей в Пителинском районе Рязанской области. Водитель легковушки и его пассажирка скончались на месте. По факту смертельного ДТП правоохранительные органы проводят проверку,