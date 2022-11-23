Пасечник рассказал о разминировании территории ЛНР

Территория Луганской Народной Республики (ЛНР) превратилась в сплошное минное поле, поскольку продолжается дистанционное минирование с помощью артиллерии и беспилотников, рассказал врио главы республики Леонид Пасечник.

«Последние восемь лет украинские военные хаотично минировали территорию республики, карт нет. К тому же враги продолжают минирование дистанционно, с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Еще одна проблема для ЛНР — это неразорвавшиеся боеприпасы. Если говорить грубо, то мы имеем сплошное минное поле», — сказал он.

По словам руководителя региона, для полного разминирования территории понадобятся годы. На данный момент в приоритете разминирование жилых районов, а также поля, которые будут обрабатывать аграрии, и важные объекты инфраструктуры: мосты, линии электропередачи, водонапорные станции.

«По информации наших военных, территории, которые заминированы плотнее всего, — это районы неподалеку от российской границы. Это села в Станично-Луганском районе и Славяносербский район ЛНР», — заключил он.

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