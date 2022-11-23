Врио главы ЛНР Пасечник ответил на вопрос об эвакуации местных жителей

Речь об эвакуации жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) пока не идет. Об этом заявил в интервью «Известиям» врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Что касается эвакуации граждан, то пока об этом речь не идет. Да, ситуация сложная, но я уверен, что до таких крайних мер не дойдет. Наши ребята при поддержке военнослужащих из других регионов РФ держат ситуацию под контролем. Я уверен, что мирная жизнь обязательно вернется в ЛНР», — сказал он.

Руководитель республики добавил, что обстрелы прифронтовой территории с украинской стороны продолжаются практически каждый день. Пасечник подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая, но контролируется.

Также Леонид Пасечник сообщил, что штаб территориальной обороны ЛНР состоит из представителей гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС.

«По поводу территориальной обороны: ее основная задача — обеспечить слаженную работу всех ведомств для борьбы с диверсантами и предупреждения возможных терактов со стороны националистов. В штаб территориальной обороны вошли представители гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС», — сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что штаб позволяет наладить взаимодействие ведомств напрямую, обеспечить оперативный обмен информацией и реагирование на чрезвычайные ситуации.

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«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая»