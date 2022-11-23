Реклама
Прямой эфир
Экономика
В комитете Госдумы предложили увеличить субсидию на лизинг спецтехники
Мир
В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ российских военнопленных
Происшествия
Человек пострадал при столкновении двух фур в станице Воронежская
Спорт
Сборная Франции победила Австралию на ЧМ-2022 по футболу со счетом 4:1
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Общество
Врио главы ЛНР Пасечник ответил на вопрос об эвакуации местных жителей
Спорт
Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Экономика
Аэропорт Оренбурга выставил на продажу чешские самолеты L-410
Мир
Президент Болгарии призвал к мирному решению конфликта на Украине
Мир
Минфин США разрешил перевозить нефть в Японию по проекту «Сахалин-2»
Спорт
Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022

Врио главы ЛНР Пасечник ответил на вопрос об эвакуации местных жителей

0
Фото: РИА Новости/Максим Захаров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Речь об эвакуации жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) пока не идет. Об этом заявил в интервью «Известиям» врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Вводные ресурсы: в Минобороны РФ объявили о взятии села Павловка
В боях под Угледаром особенно отличилась российская морская пехота

«Что касается эвакуации граждан, то пока об этом речь не идет. Да, ситуация сложная, но я уверен, что до таких крайних мер не дойдет. Наши ребята при поддержке военнослужащих из других регионов РФ держат ситуацию под контролем. Я уверен, что мирная жизнь обязательно вернется в ЛНР», — сказал он.

Руководитель республики добавил, что обстрелы прифронтовой территории с украинской стороны продолжаются практически каждый день. Пасечник подчеркнул, что ситуация на фронте тяжелая, но контролируется.

Также Леонид Пасечник сообщил, что штаб территориальной обороны ЛНР состоит из представителей гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС.

«По поводу территориальной обороны: ее основная задача — обеспечить слаженную работу всех ведомств для борьбы с диверсантами и предупреждения возможных терактов со стороны националистов. В штаб территориальной обороны вошли представители гражданской администрации, всех силовых ведомств и МЧС», — сказал Леонид Пасечник.

Он отметил, что штаб позволяет наладить взаимодействие ведомств напрямую, обеспечить оперативный обмен информацией и реагирование на чрезвычайные ситуации.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022