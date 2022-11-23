Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На внешней стороне 34-го км МКАД столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжую часть», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших уточняются.

Движение по МКАД осуществляется по трем полосам из шести.

Ранее, 20 ноября, легковой автомобиль протаранил разделительное ограждение на внутренней стороне 72-го км МКАД. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.