Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД
ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили представители департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На внешней стороне 34-го км МКАД столкнулись три автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на проезжую часть», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии, а также информация о пострадавших уточняются.
Движение по МКАД осуществляется по трем полосам из шести.
Ранее, 20 ноября, легковой автомобиль протаранил разделительное ограждение на внутренней стороне 72-го км МКАД. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека.