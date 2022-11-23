Врио главы ЛНР Пасечник назвал число пленных военнослужащих республики

В украинском плену находится примерно свыше 600 военнослужащих Луганской Народной Республики (ЛНР), конкретных данных Международный комитет Красного Креста (МККК) не предоставляет. Об этом в интервью «Известиям» рассказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«К сожалению, назвать точное число пленных защитников, находящихся в застенках украинских вооруженных формирований (ВФУ), не представляется возможным. Опять же, это связано с бездействием МККК, который или не ведет учет, или уклоняется от предоставления списков военнослужащих, содержащихся в лагерях для военнопленных на территории Украины. Ввиду этого говорить о числе военнослужащих, находящихся в плену ВФУ, мы можем только по своим спискам, которые были сформированы на основе заявлений их родственников. На данный момент это 640 заявлений», — сказал Леонид Пасечник.

По словам руководителя региона, солдаты в украинском плену помимо моральных унижений подвергаются физическому насилию, пыткам и избиениям. Кроме того, правозащитники ЛНР выявили факты ложной информации о причинах смерти содержавшихся на Украине пленных, но МККК проигнорировал это из-за своей «политической ангажированности», добавил Леонид Пасечник.

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