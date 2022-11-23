Bloomberg узнало о переходном периоде после ввода потолка цен на нефть РФ

Переходный период будет действовать 45 дней после введения потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза (ЕС). Об этом 22 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Согласно документу, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда должны вступить в силу санкции ЕС, и разгруженной до 19 января 2023 года. Кроме того, об аналогичных мерах заявили в США и Великобритании.

Как отмечает агентство, из документа следует, что будет смягчено предыдущее положение, которое на неопределенный срок запрещало судам, перевозящим нефть из РФ, закупленную выше установленного лимита, доступ к европейским сервисам для отгрузки всей нефти независимо от ее происхождения. Теперь запрет на обслуживание будет действовать в течение 90 дней.

Кроме того, ЕС предлагает ввести переходный период сроком в 90 дней в случае дальнейших изменений потолка цен.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

18 ноября агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть. Ограничение, поддерживаемое странами «большой семерки» и ЕС, запретит компаниям предоставлять финансовую помощь, а также услуги по доставке, страхованию и посредничеству, необходимые для транспортировки нефти из РФ в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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