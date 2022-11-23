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Bloomberg узнало о переходном периоде после ввода потолка цен на нефть РФ

Bloomberg: ЕС призвал ввести 45-дневный переходный период к дате потолка цен на нефть РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переходный период будет действовать 45 дней после введения потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза (ЕС). Об этом 22 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

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Согласно документу, переходный период будет действовать для нефти, загруженной до 5 декабря, когда должны вступить в силу санкции ЕС, и разгруженной до 19 января 2023 года. Кроме того, об аналогичных мерах заявили в США и Великобритании.

Как отмечает агентство, из документа следует, что будет смягчено предыдущее положение, которое на неопределенный срок запрещало судам, перевозящим нефть из РФ, закупленную выше установленного лимита, доступ к европейским сервисам для отгрузки всей нефти независимо от ее происхождения. Теперь запрет на обслуживание будет действовать в течение 90 дней.

Кроме того, ЕС предлагает ввести переходный период сроком в 90 дней в случае дальнейших изменений потолка цен.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal сообщила, что США и союзники намерены уже в среду, 23 ноября, договориться о введении предела цен на российскую нефть на уровне $60–70.

18 ноября агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть. Ограничение, поддерживаемое странами «большой семерки» и ЕС, запретит компаниям предоставлять финансовую помощь, а также услуги по доставке, страхованию и посредничеству, необходимые для транспортировки нефти из РФ в любую точку мира, за исключением случаев, когда нефть продается ниже согласованного уровня.

В сентябре страны «большой семерки» договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также в G7 заявили о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы России, а также снизить цены на энергоносители во всем мире.

Российский лидер Владимир Путин в ответ на это пригрозил полностью остановить поставки сырья из России в другие страны. По его мнению, Евросоюз сейчас находится не в том положении, чтобы таким образом диктовать свои условия. Президент напомнил, что «нельзя наносить ущерб объективным экономическим законам — бумерангом всё вернется назад».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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