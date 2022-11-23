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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Минобороны России сообщило о новых героических поступках солдат Вооруженных сил (ВС) РФ, которые ежедневно рискуют жизнью, успешно выполняя поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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В оборонном ведомстве отметили подвиг старшего сержанта Алексея Зудеева, командующего минометным расчетом. Военный выполнял задачу по поддержке российских подразделений, ведущих штурм укрепленного района украинских националистов, силами минометного расчета открыл огонь по объектам вооруженных боевиков.

Противник, в свою очередь, обнаружил позиции минометного расчета и открыл огонь по ней. Тогда старший сержант принял решение не менять позиции и продолжать работать.

Рискуя собственной жизнью, минометчики под командованием Алексея Зудеева продолжали поражать позиции укрепрайона. В результате националисты оставили укрепрайон и отступили вглубь обороны.

Майор Дмитрий Обийко вместе с группой военнослужащих выполнял задачу по обеспечению безопасности передвижения колонны с гуманитарным грузом на освобожденные от украинских националистов территории. Украинские диверсанты атаковали колонну. Майор принял решение переместиться на фланг колонны и открыть огонь по позициям боевиков.

Таким образом колонна с гуманитарным грузом набрала ход и выбралась из-под огня противника. Благодаря смелым и решительным действиям Обийко диверсионная группа украинских националистов с потерями отступила.

Капитан Сергей Беляев, под чьим командованием работала батальонно-тактическая группа российских войск, выполнял задачу по освобождению одного из населенных пунктов. В ходе боя он грамотно руководил действиями подчиненных и наносил прицельные удары по объектам боевиков.

Националисты, обороняя поселок, нанесли удар по позициям российских войск с применением артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В результате разорвавшегося рядом снаряда РСЗО Беляев получил множественные осколочные повреждения головы и конечностей, но эвакуировал раненых товарищей с линии ведения огня и продолжил руководить подчиненными, ведя бой с националистами. Только после того как поставленная задача была выполнена, а населенный пункт освобожден, капитан Беляев принял решение об эвакуации.

Ранее, 22 ноября, стало известно, что ВС РФ уничтожили три диверсионные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Павловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли 50 военнослужащих убитыми и ранеными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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