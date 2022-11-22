В ДНР сообщили об обстреле трех населенных пунктов со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, Макеевку и Минеральное, выпустив 10 снарядов калибра 155 мм. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению в Telegram-канале, сначала был зафиксирован обстрел населенного пункта Минеральное, по которому выпустили четыре снаряда калибром 155 мм, следом ВСУ направили три снаряда по населенному пункту Макеевка. После чего украинские войска ударили по Куйбышевскому району Донецка.

«21:43 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщении СЦКК.

Накануне один мирный житель Донецка погиб при обстреле Кировского района украинскими боевиками. Отмечается, что еще один человек получил ранение. В штабе призвали жителей города не выходить из дома без необходимости.

21 ноября стало известно о гибели женщины при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

До этого, 19 ноября, сообщалось, что за сутки шесть мирных жителей получили ранения из-за обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».