Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Система ПВО сбила пытавшиеся атаковать Балаклавскую ТЭС беспилотники ВСУ
Авто
Первые продажи российского электромобиля «Атом» запланированы на 2025 год
Мир
В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ российских военнопленных
Общество
Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в Москве
Экономика
Эксперт назвал неподъемной для «Молдовагаза» сумму долга перед «Газпромом»
Мир
Журналист Bild получил предупреждение за радужную ленту на ЧМ в Катаре
Спорт
Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»
Происшествия
Один человек погиб и один пострадал при пожаре на западе Москвы
Мир
ЕК предложила ввести ограничение цены на газ в размере €275 за 1 МВт·ч
Мир
SpaceX подала в суд на украинскую компанию ООО «Старлинк»
Мир
Генпрокуратура Украины начала расследование против расстрелянных военнопленных РФ
Спорт
Сборные Мексики и Польши сыграли вничью на ЧМ-2022

FT узнала о застое одежды в Бангладеш из-за сокращения Западом импорта

Financial Times: на складах Бангладеш копится одежда из-за сокращения экспорта в страны Запада
0
Фото: TASS/K M Asad
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На складах в Бангладеш копится одежда на фоне сокращения Западом ее импорта. Об этом сообщает 22 ноября газета Financial Times со ссылкой на производителей и правительственных чиновников.

Потеряли миллиарды: автоконцерны терпят убытки от ухода из РФ
Большинство производителей оставили себе возможности для возврата на российский рынок

«Всё подорожало, поэтому бюджет на одежду сжался. Вот почему некоторые бренды, некоторые импортеры замедлили свои заказы», — говорится в материале.

Отмечается, что заводы уже закупили материалы для изготовления одежды в большом количестве. При этом покупатели просят сейчас отсрочить поставки изделий.

Кроме того, из-за роста цен на газ, который импортируется в Бангладеш, начались перебои в подаче электричества. Как следствие, товаропроизводители также терпят убытки.

Как сообщили газете, заказы на производство одежды замедлялись ввиду антироссийских санкций, введенных Западом.

Бангладеш является крупнейшей после Китая страной-импортером одежды.

Ранее, 7 ноября, агентство Bloomberg передало, что счета за электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня, несмотря на поддержку правительства. Уточнялось, что европейские домохозяйства платят больше, чем когда-либо, за электроэнергию и природный газ.

28 октября руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала «Известиям», что европейская экономика тяжело переживает энергетический кризис. По ее словам, из-за сокращения трубопроводных поставок российского газа в Евросоюз и четырехкратного роста цен на газ счета за электроэнергию стали серьезной проблемой для населения и промышленности, особенно таких производств, как удобрения, металлургия, химия, машиностроение.

Еще 13 апреля президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной, а также от части энергоресурсов из РФ нанес удар по экономике стран, где теперь зашкаливает инфляция.

Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022