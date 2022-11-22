FT узнала о застое одежды в Бангладеш из-за сокращения Западом импорта

На складах в Бангладеш копится одежда на фоне сокращения Западом ее импорта. Об этом сообщает 22 ноября газета Financial Times со ссылкой на производителей и правительственных чиновников.

«Всё подорожало, поэтому бюджет на одежду сжался. Вот почему некоторые бренды, некоторые импортеры замедлили свои заказы», — говорится в материале.

Отмечается, что заводы уже закупили материалы для изготовления одежды в большом количестве. При этом покупатели просят сейчас отсрочить поставки изделий.

Кроме того, из-за роста цен на газ, который импортируется в Бангладеш, начались перебои в подаче электричества. Как следствие, товаропроизводители также терпят убытки.

Как сообщили газете, заказы на производство одежды замедлялись ввиду антироссийских санкций, введенных Западом.

Бангладеш является крупнейшей после Китая страной-импортером одежды.

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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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