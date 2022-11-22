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Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в Москве

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Фото: t.me/moscowproc
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Суд арестовал подозреваемого в убийстве таксиста в Москве на два месяца, до 21 января 2023 года. Об этом стало известно во вторник, 22 ноября.

Согласно заявлению столичной прокуратуры, подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») и п. «в» ч. 4 ст. 162 («Разбой») УК РФ.

По данным «Известий», накануне мужчина сел в такси и задушил ремнем безопасности водителя автомобиля. После убийства преступник похитил у жертвы 5 тыс. рублей и банковскую карту, а затем скрылся.

Тело водителя такси с признаками насильственной смерти обнаружили в понедельник во дворе жилого дома на улице Ельнинской в районе Кунцево. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Позже в этот день правоохранители задержали подозреваемого. Отмечалось, что им оказался 33-летний мужчина. При нем была обнаружена банковская карта убитого. Эту информацию также подтвердили в столичном СК.

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