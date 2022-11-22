Корреспондент «Известий» показал уничтоженное ВСУ Рубежное в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют местных жителей в качестве живого щита в Рубежном в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры разрушенного города показал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин во вторник, 22 ноября.

При этом сами жители Рубежного просили ВСУ не прятаться в домах, но те не сменили место дислокации. В результате люди были вынуждены прятаться в подвалах.

На кадрах видно, что в ходе боев почти все здания Рубежного были серьезно повреждены, город придется восстанавливать практически с нуля.

Ранее в этот же день украинские военные обстреляли Алчевск из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, погибли два человека и еще один ранен. Также отмечается, что полностью разрушено два жилых дома, еще пять повреждены.

19 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в результате обстрела города Лисичанска в ЛНР погибли два человека. По его словам, обстрел велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

До этого, 17 ноября, врио главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал также, что ВСУ ежедневно пытаются наступать по всей линии фронта в регионе, однако несут потери, так как все атаки националистов отбиваются.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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