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США не приняли решение о передаче беспилотников Gray Eagle Украине

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Фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive/Cpl. William Chockey
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США пока не готовы дать ответ по поводу отправки на Украину беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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«Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято», — заявила она в ходе брифинга.

Ранее в этот день появилась информация о том, что группа американских сенаторов обратилась к администрации президента США Джо Байдена с просьбой передать Киеву партию разведывательно-ударных беспилотников с целью «изменить стратегический ход боевых действий в пользу Украины».

Тогда же стало известно, что Вашингтон предоставил Киеву $4,5 млрд в качестве дополнительной прямой бюджетной поддержки. Накануне глава Пентагона заявил, что Штаты направили очередной пакет военной помощи на сумму более $20 млрд.

Между тем в начале ноября США отказались предоставить Украине беспилотники, несмотря на просьбы Киева и группы членов конгресса. Причиной стало то, что подобные действия могут быть восприняты Москвой как агрессивные.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США фактически стали стороной конфликта на Украине в результате предоставления Киеву вооружений и денежной помощи.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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